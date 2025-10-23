Peste 200 de amenzi pentru pietoni în două zile, la Sibiu.

În perioada 20 – 22 octombrie, polițiștii rutieri din județul Sibiu au desfășurat acțiunea „Indisciplina pietonală”, menită să prevină și să combată principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.

Potrivit reprezentanților Poliției, la acțiune au participat, în medie, 74 de polițiști, iar în urma controalelor au fost constatate 472 de abateri. Dintre acestea, 265 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 14.300 de lei, au fost aplicate pietonilor care nu respectau regulile de circulație.

Scopul acțiunii a fost reducerea riscului de accidente în care sunt implicați pietonii sau conducătorii auto și creșterea gradului de responsabilitate în trafic.

Polițiștii rutieri recomandă pietonilor să traverseze doar pe trecerile semnalizate, să se asigure temeinic înainte de a traversa, să evite folosirea telefoanelor mobile și să fie vizibili pe timp de noapte. De asemenea, participanții la trafic sunt sfătuiți să adopte o conduită preventivă pentru reducerea riscului de accidente.