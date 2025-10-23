tânăr reținut de poliție la cisnădioara: a condus beat și cu permisul anulat

Tânăr din Sadu, prins băut la volan și fără permis, reținut de polițiștii din Cisnădie.

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Sadu, a ajuns în arest după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea permisul anulat și se afla sub influența alcoolului.

Incidentul s-a petrecut în data de 19 octombrie a.c., în jurul orei 03:20, pe strada Sibiului din Cisnădioara, unde polițiștii rutieri au oprit pentru control autoturismul condus de tânăr. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar verificările efectuate de polițiști au arătat că nu deținea un permis de conducere valabil, acesta fiind anulat.

În baza probatoriului adunat, la data de 22 octombrie a.c., tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii din Cisnădie continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.