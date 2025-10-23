topul frizeriilor și saloanelor din sibiu: cât costă o tunsoare și coafură în locațiile cu cele mai mari note pe google

Dacă te gândești să mergi la frizer sau la salon în Sibiu, prețurile variază considerabil în funcție de loc, de experiența stilistului și de serviciile incluse. Am stat de vorbă cu mai mulți profesioniști din oraș și am aflat care sunt tarifele actuale, dar și tendințele din piață.

În ultimii ani, industria de hairstyling din Sibiu s-a dezvoltat rapid. Au apărut frizerii moderne, saloane specializate exclusiv pentru bărbați sau spații dedicate experienței de relaxare. Totodată, clienții au devenit mai informați și mai exigenți, dispuși să plătească mai mult pentru calitate, dar și să caute alternative mai accesibile atunci când este nevoie.

Bogdan, frizer la Mușat Signature, spune că numărul clienților s-a menținut constant în ultimul an, iar prețurile diferă în funcție de frizerul care execută tunsoarea. „La noi în salon, prețurile pornesc de la 35 de lei pentru pensionari și pentru tunsori simple, iar tarifele cresc în funcție de frizer, ajungând până la 60-80 de lei. Sunt clienți care vin săptămânal, dar și unii care se tund o dată la o lună și jumătate sau chiar două. Media este cam o tunsoare la două săptămâni și jumătate”, a spus acesta.

La Barbers Arena, prețurile sunt mai variate, în funcție de confortul oferit și de experiența frizerilor. „Tunsoarea poate costa între 35 de lei și 120 de lei, în funcție de experiență, renume și de ambient. Piața s-a dezvoltat mult, sunt mai multe nișe acum. Bărbații care se respectă se tund o dată la două săptămâni. Este un salon dedicat exclusiv bărbaților”, explică Liviu, frizer la Barbers Arena.

Și la Mod Hairdresser, frizerul Paul Paralescu confirmă că prețurile au devenit destul de stabile în ultima perioadă: „La băieți, un tuns costă în jur de 120 de lei, un preț standard. Avem clienți care vin săptămânal, în funcție de cât accent pun pe imagine. Deocamdată menținem aceleași tarife, poate la anul vom face o mică ajustare”, a spus acesta.

Cât costă un tuns și o coafură la femei

La saloanele pentru femei, prețurile depind în mare parte de lungimea părului și de complexitatea serviciului ales. „Prețurile sunt pe pachete complete – spălat, tuns, coafat – și pornesc de la 200 de lei. Suma diferă în funcție de lungimea părului”, explică un hairstylist sibian.

În ceea ce privește vopsitul, specialiștii spun că tehnica de balayage rămâne una dintre cele mai complexe și, implicit, mai scumpe. Totuși, tendințele din ultima vreme arată o revenire la nuanțe naturale și culori uniforme. „Balayage-ul e o tehnică complexă și prețul diferă de la client la client. Totuși, se observă o tendință de renunțare la balayage în favoarea culorilor naturale, globale”, a spus hairstylistul.

Cele mai apreciate frizerii din Sibiu

Potrivit recenziilor de pe Google, printre cele mai populare frizerii și saloane din Sibiu se numără House of Art, care are o notă de 4,9 din peste 500 de recenzii, Mușat Signature, cu 4,9 stele și mai mult de 400 de recenzii, și MOD Hairdresser, care înregistrează tot 4,9 stele pe baza a aproape 300 de recenzii. De asemenea, D’Cartier – Men’s Salon are o notă de 4,9 din peste 300 de recenzii, iar Barbers Arena obține 4,8 stele din peste 200 de recenzii.

Toate aceste saloane se află în topul preferințelor sibienilor datorită calității serviciilor și experienței oferite clienților.