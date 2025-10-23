topul liniilor tursib din sibiu: cea mai lungă, cea mai scurtă și care sunt cele mai aglomerate trasee

Tursib acoperă mare parte din municipiul Sibiu, conectând cartierele între ele și oferind legături directe cu principalele puncte de interes ale orașului. Dintre toate liniile de autobuz, unele se remarcă prin distanța parcursă, altele privind aglomerația.

Potrivit Tursib, linia 3 este cea mai scurtă, iar cea mai lungă este linia 1, care leagă zona Cimitirului de Viile Sibiului. În ceea ce privește aglomerația, mai multe linii sunt intens circulate, printre care 1, 2, 5 și 10, acestea fiind considerate cele mai aglomerate în orele de vârf.

Cea mai scurtă linie – Tursib 3

Linia 3, care leagă Sala Transilvania de Gara Sibiu, este considerată cea mai scurtă din rețeaua Tursib. Traseul are o lungime de aproximativ 3 kilometri și trece prin centrul orașului, oferind o legătură rapidă între zonele intens circulate.

Traseul începe de la Gara Sibiu și merge pe strada General Magheru, apoi pe strada Constituției, urmează bulevardul Corneliu Coposu și strada Independenței. De aici, autobuzul continuă pe strada Constantin Noica și Calea Dumbrăvii, apoi pe strada Nicolaus Olahus până ajunge la Școala de Înot și în final la Sala Transilvania.

Pe traseul de întoarcere, autobuzul pleacă de la Sala Transilvania, trece pe strada Justiției, apoi pe Bulevardul Victoriei până în Piața Unirii. De acolo, face un ocol pe giratoriul din Piața Unirii și continuă pe străzile Tribunei, Mitropoliei, Alexandru Odobescu și Măsarilor până la Piața Cibin. Urmează strada Malului, apoi Turnului, Faurului, Ocnei, Nicolae Teclu, Constituției și trece pe sub podul gării, încheind traseul la Gara Sibiu.

Traseul scurt, dar bine amplasat, face din linia 3 o opțiune convenabilă pentru cei care au nevoie să se deplaseze rapid între centru, gară și zona Sala Transilvania.

Cea mai lungă linie – Tursib 1

La polul opus se află linia 1, considerată cea mai lungă din rețeaua de transport public sibian. Cu o lungime de aproximativ 15,9 kilometri, această linie străbate orașul de la sud la nord, din zona Cimitirului până în Viile Sibiului (Hornbach).

Traseul include 18 stații la dus, și 20 de stații la întors, acoperind o mare parte din arterele principale ale Sibiului.

Traseul începe de la Cimitir și continuă pe Calea Dumbrăvii, apoi pe strada Siretului, urmează Calea Cisnădiei și strada Rahovei. Autobuzul trece pe bulevardul Mihai Viteazu, se întoarce pe Calea Dumbrăvii, ajunge în Piața Unirii, apoi pe strada Alexandru Șaguna și șoseaua Alba Iulia. De aici, continuă pe strada Malului, trece prin Piața Cibin și urmează străzile Cibinului, Rusciorului și Lungă. Traseul se încheie în Viile Sibiului, la Hornbach.

Pe drumul de întoarcere, autobuzul pleacă de la Hornbach și merge pe Calea Șurii Mari, strada Lungă, apoi pe străzile Gladiolelor, Râului, Metalurgiștilor și Distribuției. Urmează strada Autogării, șoseaua Alba Iulia, strada Dealului și Banatului, apoi bulevardul Victoriei până în Piața Unirii. De aici, traseul continuă pe Calea Dumbrăvii, bulevardul Mihai Viteazu, strada Nicolae Iorga, Calea Cisnădiei, strada Siretului și încheie traseul pe Calea Dumbrăvii, la Cimitir.

Cele mai utilizate stații de pe această rută sunt: Primăvara, Aleea Seviș, Cireșica, Piața Cibin, A. Șaguna și stația Gaz Metan.

Cea mai aglomerată linie – o competiție strânsă

În ceea ce privește aglomerația, nu există o singură „câștigătoare”. Mai multe linii sunt frecventate intens la orele de vârf. Printre cele mai aglomerate se numără 1, 2, 5 și 10, rute care traversează zone dens populate și zone de interes precum Piața Unirii, Bulevardul Mihai Viteazu sau cartierul Vasile Aaron.