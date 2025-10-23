un sibian reclamă că o persoană hărțuiește șoferii în zona industrială vest: cum sunt de fapt parcate mașinile / video foto

parcare și stradă în zona industrială a sibiului, cu mașini parcate și cladiri moderne, sub cer senin, reprezentând infrastructura urbană activă din oraș.

Un sibian reclamă că o persoană hărțuiește șoferii în Zona Industrială Vest, după ce sub ștergătoarele mașinilor parcate pe trotuar și într-o stație de autobuz au apărut bilete prin care proprietarii sunt avertizați să nu mai parcheze în aceste zone. 

În cursul zilei de marți, mai mulți șoferi care au parcat pe strada Lyon din Zona Industrială Vest s-au trezit cu bilețele sub ștergătoare, prin care erau atenționați să nu mai parcheze pe trotuar și într-o alveolă de autobuz, care nu este folosită în prezent. Un cititor Ora de Sibiu susține că aceasta este o formă de hărțuire: „Cine hărțuiește pe nedrept angajații firmelor din Zona de Vest?”, a întrebat acesta.

Biletul pus sub ștergătoarele mașinilor

„În data de 21 octombrie 2025, o persoană necunoscută a pus un anunț sub ștergătoarele tuturor mașinilor parcate pe strada Lyon din Sibiu, pe partea drumului învecinată cu NTN-SNR, anunț prin care avertizează conducătorii auto că, în cazul în care mai parchează autoturismele pe trotuar sau în stația de autobuz, vor fi anunțate autoritățile. Nu știu cine este acea persoană, nici în numele cui a acționat, dar doresc să menționez că pe strada Lyon, pe partea drumului învecinată cu NTN-SNR există un refugiu tip alveolă, care probabil s-a dorit a fi o stație de autobuz, la un moment dat. Au fost avertizați și conducătorii auto care și-au parcat mașinile în acel refugiu, deși nu există niciun indicator de stație de autobuz, iar acolo nu opresc autobuze”, a transmis cititorul. 

El a adăugat că „oprirea autoturismelor în acel refugiu nu împiedică buna circulație a autovehiculelor sa a pietonilor”. Potrivit acestuia, cel care a avertizat șoferii prin bilețele prinse sub ștergătoare a comis „un act de hărțuire fără nicio bază legală”. 

În urma sesizării cititorului, Ora de Sibiu a mers miercuri în Zona Industrială Vest pentru a vedea cum sunt parcate mașinile. Multe dintre ele sunt puse pe trotuar, dar și în alveola de autobuz menționată. Vehiculele parcate pe trotuar limitează accesul pietonilor, fiind aproape imposibil ca o persoană în scaun cu rotile sau o mămică cu un cărucior de copii să poată să se strecoare pe lângă mașini. De asemenea, unele mașini sunt parcate mult prea aproape de trecerile de pietoni.

În ceea ce privește alveola menționată, în zonă nu există niciun indicator care să marcheze oprirea sau staționarea interzisă a vehiculelor.

