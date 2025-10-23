vizită la primărie a sibienilor “de aur”. campionii mondiali de la puma felicitați de edilul sibiului / foto

Performanțele internaționale ale sportivilor sibieni confirmă că susținerea sportului local dă rezultate.

În perioada 7–11 octombrie 2025, la Poreč, Croația, peste 1.400 de sportivi din 57 de țări au participat la Campionatele Mondiale de Taekwon-do ITF, unde echipa României a reușit să urce pe locul 3 în clasamentul final.

Tinerii de la Clubul P.U.M.A din Sibiu, antrenați de Alin Lazurca și Ciprian Banea, au contribuit decisiv la succesul național, obținând 16 medalii: 9 de aur, 6 de argint și 1 de bronz, atât la probe individuale, cât și pe echipe.

Astăzi, primarul Astrid Fodor i-a primit la sediul Primăriei pentru a-i felicita și a le transmite urări de succes în continuarea carierei sportive.

Sprijinul pentru sportul sibian nu se limitează la recunoașterea performanțelor. Primăria Sibiu investește constant în infrastructură sportivă și finanțează activități sportive prin programe dedicate. Numai în acest an, aproape 14,5 milioane de lei au fost alocați pentru evenimente sportive și dezvoltarea comunității atletice locale.