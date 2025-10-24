accident cumplit pe valea oltului: un mort, 4 răniți și două mașini făcute praf / foto

Un accident grav a avut loc, vineri, după-amiaza, în comuna Racovița, sat Tuțulești. Trei victime sunt monitorizate de echipajele de prim-ajutor.

Update

În ciuda eforturilor depuse de către personalul medical, persoana aflată în stop cardio-respirator, un bărbat de 42 de ani, a fost declarată decedată.

Știre inițială

ISU Vâlcea transmite că, în jurul orei 14:24, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Brezoi au fost înștiințați despre producerea unui accident rutier în comuna Racovița, sat Tuțulești.

La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD. De asemenea, au fost solicitate trei ambulanțe SAJ, dintre care una de la SAJ Sibiu. In accident sunt implicate două autoturisme, două persoane au fost descarcerate, una dintre ele aflându-se în stop cardio-respirator, pentru aceasta efectuându-se manevrele de resuscitare. La locul intervenției, se mai află încă 3 victime, acestea fiind monitorizate de echipajele de prim-ajutor.

La locul accidentului se deplaseaza si echipaj de terapie intensiva de la ISU Sibiu, cu medic.

În sprijinul echipajelor aflate la fața locului, a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Misiune în dinamică.