Un accident grav a avut loc, vineri, după-amiaza, în comuna Racovița, sat Tuțulești. Trei victime sunt monitorizate de echipajele de prim-ajutor.
Update
În ciuda eforturilor depuse de către personalul medical, persoana aflată în stop cardio-respirator, un bărbat de 42 de ani, a fost declarată decedată.
Știre inițială
ISU Vâlcea transmite că, în jurul orei 14:24, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Brezoi au fost înștiințați despre producerea unui accident rutier în comuna Racovița, sat Tuțulești.
La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD. De asemenea, au fost solicitate trei ambulanțe SAJ, dintre care una de la SAJ Sibiu. In accident sunt implicate două autoturisme, două persoane au fost descarcerate, una dintre ele aflându-se în stop cardio-respirator, pentru aceasta efectuându-se manevrele de resuscitare. La locul intervenției, se mai află încă 3 victime, acestea fiind monitorizate de echipajele de prim-ajutor.
La locul accidentului se deplaseaza si echipaj de terapie intensiva de la ISU Sibiu, cu medic.
În sprijinul echipajelor aflate la fața locului, a fost solicitat și un elicopter SMURD.
Misiune în dinamică.
Ultima oră
- Transmixt renunță la mai multe curse din județ. Se modifică programul pe alte trasee 47 de secunde ago
- O altfel de „Școala altfel”: câinii polițiști și exercițiile speciale au făcut senzație la Sibiu / foto 23 de minute ago
- Jurământ militar în ploaie torențială la Sibiu: tinerii cadeți de la AFT au rostit „Da, Patriei!” / foto 26 de minute ago
- Accident cumplit pe Valea Oltului: Un mort, 4 răniți și două mașini făcute praf / foto 29 de minute ago
- Gest de omenie al unui conductor de tren din Vâlcea: borsetă cu bani returnată unui sibian / foto 36 de minute ago