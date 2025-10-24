Un accident rutier grav a avut loc în această seară la intrarea în localitatea Șura Mare, dinspre Sibiu. Din primele informații, un pieton a fost spulberat de o mașină.

UPDATE: Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce traversa DN 14, un bărbat a fost surprins și accidentat de un autoturism condus, pe direcția Sibiu – Mediaș, de un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în municipiul București. Din fericire, pietonul a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportat la spital.

Știre inițială:

Conform ISU Sibiu, pietonul a fost găsit inconștient, în stop cardio-respirator, iar echipajul medical efectuează manevre de resuscitare. Conform surselor Ora de Sibiu, victima este un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani.

Traficul pe DN 14, la intrarea în Șura Mare este blocat pentru cercetări.

FOTO ARHIVĂ