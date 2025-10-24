Un șofer de 75 de ani din Cârțișoara, implicat într-un accident sub influența alcoolului.

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din Cârțișoara, a fost implicat în după-amiaza zilei de 23 octombrie într-un accident rutier pe DJ 105P, pe direcția Cârțișoara – Arpașu de Sus. Acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar pe sens opus.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, iar autoritățile vor lua măsurile legale corespunzătoare.