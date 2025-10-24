Tânăr din Cristian, implicat într-un accident fără permis de conducere.

Un tânăr de 19 ani, din Cristian, a intrat în coliziune cu un autoturism pe strada I, în data de 23 octombrie, în jurul orei 17:00, după ce nu s-ar fi asigurat corespunzător la pătrunderea pe carosabil. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Din verificările polițiștilor a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere. În acest caz, Poliția Orașului Cisnădie a deschis un dosar penal pentru conducere fără drept.