Tânăr din Cristian, implicat într-un accident fără permis de conducere.
Un tânăr de 19 ani, din Cristian, a intrat în coliziune cu un autoturism pe strada I, în data de 23 octombrie, în jurul orei 17:00, după ce nu s-ar fi asigurat corespunzător la pătrunderea pe carosabil. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Din verificările polițiștilor a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere. În acest caz, Poliția Orașului Cisnădie a deschis un dosar penal pentru conducere fără drept.
Ultima oră
- S-a rupt blestemul la Mediaș. ACS a dat lovitura / foto 5 minute ago
- Alertă în Valea Aurie. Un individ a incendiat subsolul unui bloc / video 17 minute ago
- Carrefour își vinde magazinele din România: schimb major pe piața cumpărăturilor 20 de minute ago
- „Plutea” pe autostradă: șofer prins cu 3,47 g/l alcool în sânge pe A1 23 de minute ago
- Transmixt renunță la mai multe curse din județ. Se modifică programul pe alte trasee 38 de minute ago