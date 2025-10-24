accident rutier pe dn1 în sibiu cu mașină răsturnată și intervenția echipajelor de urgență.

Un accident rutier a avut loc vineri dimineața lângă Muzeul Astra. Traficul este îngreunat. 

„În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, produs la ieșirea din municipiul Sibiu, spre Muzeul Astra, în care este implicată o betonieră, care s-ar fi răsturnat pe carosabil. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, spun reprezentanții IPJ Sibiu. 

salvare incendiu pe drumul din sibiu, mașini și pompieri în acțiune, intervenție urgentă pentru stingerea unui foc de pădure sau vegetație, echipamente de intervenție, imagine de la fața locului, ora de sibiu.

La acest moment, traficul pe DJ 106 A, spre localitatea Rășinari, se desfășoară alternativ.

Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați indicațiile polițiștilor de la fața locului.

