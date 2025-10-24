Un accident rutier a avut loc vineri dimineața lângă Muzeul Astra. Traficul este îngreunat.

„În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, produs la ieșirea din municipiul Sibiu, spre Muzeul Astra, în care este implicată o betonieră, care s-ar fi răsturnat pe carosabil. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

La acest moment, traficul pe DJ 106 A, spre localitatea Rășinari, se desfășoară alternativ.

Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați indicațiile polițiștilor de la fața locului.