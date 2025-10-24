Mai multe autospeciale de pompieri din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență, vineri, în cartierul Valea Aurie. O persoană a aprins focul în subsolul unui bloc.

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină pe strada Poiana din municipiul Sibiu întrucât la subsolul unui bloc erau degajări de fum. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.

Salvatorii au constatat că o persoană a incendiat subsolul unui bloc. Sursele Ora de Sibiu spun că ar fi vorba despre un om al străzii care ar fi vrut să se încălzească.

„La sosirea forțelor, acestea au constatat că o persoană care nu era locatar al blocului a intrat în subsol și a incendiat bucăți de material lemnos. Este vorba de un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, care a primit asistență medicală la fața locului și a fost transportat de echipajul SMURD la Spitalul de Psihiatrie pentru investigații suplimentare. Focul a fost stins de locatarii imobilului. Pompierii au procedat la ventilarea fumului acumulat la subsol și pe casa scării”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din fericire, nu s-a impus evacuarea locatarilor din imobil.