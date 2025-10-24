anchetă în cazul mămicii moarte la maternitatea din sibiu. parchet: „specialiștii vor face un raport de expertiză”

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu instrumentează dosarul privind cazul femeii care a decedat, în luna august, la maternitate, după ce a suferit complicații severe în urma unui avort. Specialiștii urmează să efectueze un raport de expertiză cu privire la cauza medicală a decesului și conformitatea actului medical.

În luna august, o femeie în vârstă de 33 de ani a decedat la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu, după ce a suferit complicații severe post-avort. Aceasta fusese internată cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort în curs. Evoluția obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfășurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere și tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicații septice severe. În ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicațiile au condus rapid la insuficiență multiplă de organe și la decesul pacientei.

În urma celor întâmplate, DSP și IPJ Sibiu au început anchete pentru a stabili împrejurările în care s-a produs moartea tinerei.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu instrumentează acest dosar cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, urmând ca în curând să fie efectuat un raport de expertiză privind cauza medicală și conformitatea actului medical.

„Organele de cercetare penală din cadrul Serviciului Investigații Criminale, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, realizează cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 Cod Penal. Până în prezent s-au făcut demersuri pentru obținerea tuturor înscrisurilor de la unitățile medicale și spitalicești care au acordat servicii medicale victimei, precum și de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu și Serviciul de Medicină Legală Sibiu. Totodată, au fost audiați în calitate de martori aparținătorii victimei. În cauză se va dispune efectuarea de către specialiști a unui raport de expertiză cu privire la cauza medicală a decesului și conformitatea actului medical cu dispozițiile normative și standardele din domeniu”, a precizat prim-procurorul adjunct Teodora Iacob, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

