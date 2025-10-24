Majoritatea cazurilor de cancer de sân din România sunt diagnosticate prea târziu, avertizează Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Acest lucru reduce semnificativ șansele de vindecare și face tratamentele mai complicate și costisitoare. Organizația atrage atenția că mii de vieți ar putea fi salvate anual dacă boala ar fi descoperită mai devreme.

Sibiencele pot solicita trimitere de la medicul de familie pentru efectuarea unei investigații radiologice a sânului, în scop preventiv, chiar dacă plafonul CNAS a fost depășit. Prin aplicația iMedico, ele se pot programa direct la cele trei unități medicale: Hyperclinica Medlife Polisanp Mihai Viteazu, Spitalul Orășenesc Agnita și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Conform https://ehealthromania.com/ , în lipsa unui program național de screening eficient și cu acoperire largă, rata mortalității prin cancer de sân a scăzut foarte puțin în România, spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, unde numărul de decese înregistrează scăderi constante. Un studiu publicat în European Journal of Cancer arată că România se situează încă printre țările europene cu mortalitate ridicată în cazul cancerului de sân, din cauza întârzierilor în diagnostic și tratament.

„Prevenția și diagnosticarea precoce salvează vieți. Problema nu este lipsa de interes a femeilor, ci lipsa informațiilor corecte și accesibile despre unde și cum pot face investigații gratuite. De aceea, informarea corectă este esențială”, a explicat Cezar Irimia, președintele FABC.

Pentru a facilita accesul la informații și prevenție, FABC a anunțat noi funcționalități în aplicația iMedico, care oferă utilizatorilor informații actualizate despre prevenția cancerului, centre de screening și programe naționale de sănătate disponibile, într-un mod rapid și accesibil.