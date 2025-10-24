Județul Sibiu se dovedește a fi o pepinieră de campioni. Sportivii de la Puma Club Sibiu au contribuit la obținerea medaliilor de aur, argint și bronz de către lotul național al României la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF 2025, desfășurat recent în Croația.

În semn de apreciere pentru performanța lor, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, i-a felicitat pe campioni într-o întâlnire organizată la Sala Transilvania, alături de administratorul public al județului, Adrian Bibu. „Este o plăcere să constat că avem tineri disciplinați, cu mentalitate de învingători, pentru care munca grea este cea mai scurtă cale spre performanță”, a declarat Cîmpean.

Clubul Puma Sibiu se remarcă nu doar prin rezultatele obținute în 2025, ci și prin performanțele din anul precedent, când a fost recunoscut drept cel mai bun club de Taekwon-do ITF din România și cea mai bună organizație sportivă din municipiul Sibiu. Felicitările merg atât către sportivi, cât și către familiile, antrenorii și susținătorii clubului, care au contribuit la aceste rezultate remarcabile.