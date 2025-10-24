carrefour își vinde magazinele din românia: schimb major pe piața cumpărăturilor

Lanțul francez de retail Carrefour intenționează să își vândă magazinele din România și să părăsească astfel piața locală, potrivit publicației franceze L’Informe. Grupul a contractat deja o bancă de investiții pentru a analiza interesul potențialilor cumpărători și plănuiește să facă același lucru și pentru operațiunile sale din Polonia și Argentina, relatează Digi24.

Carrefour a intrat pe piața românească în 2001, iar la finele lunii septembrie 2025 rețeaua includea 458 de magazine: 55 de hipermarketuri, 188 de supermarketuri, 187 de magazine de proximitate și 28 de unități de tip soft discount. Vânzările companiei în România au atins aproximativ 2,3 miliarde de euro după primele nouă luni, în creștere cu 1,9% față de perioada similară a anului trecut, însă avansul s-a temperat în trimestrul al treilea din cauza măsurilor de austeritate care au afectat încrederea consumatorilor.

După vânzarea magazinelor din Italia către grupul italian NewPrinces în iulie 2025, România a devenit a patra mare piață europeană pentru Carrefour, după Franța, Spania și Belgia.

Sectorul supermarketurilor din România a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri totală de 149 miliarde lei, în creștere cu 4,35% față de anul precedent, iar profitul net cumulat a fost de 4,1 miliarde lei. Cele mai mari rețele de supermarketuri din România, potrivit datelor financiare pe 2024, sunt Lidl, Kaufland, Profi, Carrefour, Mega Image, Penny și Auchan.