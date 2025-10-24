cazul copilului lovit mortal de o mașină în centrul sibiului: noi vești despre șofer și despre anchetă de la parchet

Oamenii legii fac în continuare cercetări în cazul accidentului mortal produs în 16 august, în centrul Sibiului, când un copil de 2 ani a murit, fiind lovit de o mașină.

Un copil de doi ani și-a pierdut viața, în 16 august, pe strada Timotei Popovici din Sibiu, după ce a fost lovit mortal de o mașină care circula în zonă. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale familiei și a zecilor de oameni aflați în apropiere. Sursele Ora de Sibiu declarau atunci că băiețelul s-a desprins pentru câteva clipe de lângă familie și a fugit de pe trotuar spre carosabil. Conducătorul auto, în vârstă de 31 de ani, nu a putut evita impactul, lovindu-l mortal.

După două luni de la teribila tragedie, oamenii legii desfășoară în continuare cercetări în faza de in rem, urmând să analizeze raportul de necropsie întocmit de Medicina Legală. De asemenea, față de șoferul aflat la volan în acea seară nu s-au dispus măsuri preventive.

„Organele de cercetare penală din cadrul Biroului Rutier, Poliția Municipiului Sibiu, realizează cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 Cod Penal. În respectiva cauză, s-a realizat cercetarea la fața locului și s-au luat măsuri pentru obținerea raportului de necropsie de la Serviciul de Medicină Legală Sibiu. Cercetările sunt în desfășurare în faza de in rem (cu privire la faptă) și nu au fost dispuse măsuri preventive. Măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție”, a precizat Teodora Iacob, prim-procuror adjunct, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Citește și: Mărturii sfâșietoare după moartea băiețelului de 2 ani din centrul Sibiului. Locatarii cer: ”Timotei Popovici, pietonală!”