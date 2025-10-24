Ziua Armatei României, marcată la Sibiu prin ceremonii și expoziții.

Cu ocazia Zilei Armatei României, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și structurile militare din Garnizoana Sibiu, în colaborare cu autoritățile publice locale, Mitropolia Ardealului, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și asociațiile veteranilor și cadrelor militare în rezervă, organizează sâmbătă, 25 octombrie 2025, o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Pădurea Dumbrava, începând cu ora 10.00.

Totodată, până pe 7 noiembrie, în incinta Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu poate fi vizitată expoziția fotodocumentară „Armata Română în cel de-al Doilea Război Mondial”.

Evenimentele sunt organizate pentru a onora memoria eroilor și pentru a promova istoria și valorile Armatei Române.