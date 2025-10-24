coloană de tractoare oprită de polițiști la roșia: toate neînmatriculate. iar nici un șofer nu avea permis

Patru bărbați din Roșia cercetați penal pentru conducere fără permis și tractoare neînmatriculate.

Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 40 de ani, toți din comuna Roșia, sunt cercetați penal după ce polițiștii rutieri i-au depistat conducând în coloană patru tractoare agricole, pe DJ 106S, în localitatea Roșia, fără a deține permis de conducere.

În urma verificărilor s-a stabilit că tractoarele nu erau înregistrate sau înmatriculate corespunzător, fapt pentru care cei patru vor răspunde penal pentru conducere fără drept și pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr.