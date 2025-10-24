concursul pentru conducerea muzeului brukenthal din sibiu, lansat oficial de ministrul culturii

Ministerul Culturii a anunțat vineri lansarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere în cinci muzee, teatre și opere din România, inclusiv pentru cel de la Sibiu.

Reprezentanții instituției subliniază că scopul este încheierea perioadelor de conducere interimară și desemnarea unor manageri cu mandate clare, viziune și planuri pe termen lung.

Fostul director interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, Alexandru Chituță, nu și-a manifestat interesul pentru participarea la acest concurs. Nici istoricul Răzvan Pop nu și-a exprimat intenția de a prelua conducerea muzeului în viitor.

Concursurile mai vizează și următoarele instituții de cultură: Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, Opera Națională Română din Iași, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național de Artă al României. Rezultatele primei etape au fost făcute publice vineri.

Ministerul precizează că aceste selecții urmează evaluarea managerilor celor 24 de instituții aflate în subordinea sa, finalizată în luna iulie.

„Este momentul să dăm exemplu și să demonstrăm că legea trebuie aplicată corect și transparent. Instituțiile culturale au nevoie de stabilitate și de conducători care propun proiecte solide, creative și fezabile”, a afirmat ministrul Culturii, Demeter András István.