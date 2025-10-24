România se confruntă cu o criză acută de specialişti în sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor, ar trebui dezvoltat sistemul de consultații la distanță (telemedicină) și cel al echipelor mobile din cadrul centrelor de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor la copii – avertizează conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, președinte ales al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP).

Conf.univ.dr. Ciprian Băcilă a participat la Congresul aniversar cu participare internațională „80 de ani de inovație în sănătate și educație medicală”, desfăşurat la Chişinău (20–22 octombrie). În cadrul acestui congres a avut loc simpozionul ”SĂNĂTATEA MINTALĂ A COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR: INTEGRĂRI STRATEGICE ÎNTRE SĂNĂTATE, EDUCAȚIE ȘI COMUNITATE”. Simpozionul dedicat sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor a fost moderat de Jana Chihai, prorector pentru activitate de cercetare și inovare, șefa Catedrei de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, dr. hab. șt. med.,conf. univ., cercetător științific superior, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. La acest eveniment au fost invitaţi să prezinte soluţii: Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării din România, prof. univ. dr. psih., m.c. al Academiei Române și membru al Academiei Europene, România; Bernard Jacob, membru al echipei Centrului Colaborator al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Psihiatrie de Sănătate Publică, Universitair Psychiatrisch Centrum; Leuven, Belgia; fost coordonator național al Reformei în Sănătatea Mintală din Belgia şi Ciprian Băcilă, conferențiar universitar la Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Director Medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”, Președintele Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (A.R.P.P.), Sibiu, România.

“Principalele bariere în accesul copiilor şi adolescenţilor la servicii de sănătate mintală sunt sistemice și instituționale, socio-culturale, de percepție, de acces fizic și de natură economică. Lipsa resurselor umane, medici cu specialitatea Psihiatrie pediatrică, accesul greu al copiilor din mediul rural sau din familii vulnerabile, sunt principalele probleme care împiedică desfășurarea activității optime în domeniul sănătății mintale a copiilor”, a declarat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Potrivit acestuia, “România are în prezent aproximativ 260 de medici în specialitatea Psihiatrie pediatrică în sistemul public de sănătate, ceea ce înseamnă doar 5 specialişti la 100.000 de locuitori, în timp ce în Germania sunt 29 la 100.000 de locuitori. Există judeţe în care nu există niciun medic de specialitatea Psihiatrie pediatrică, iar în multe localităţi din mediul rural serviciile de sănătate mintală lipsesc complet. De asemenea, datorită deficitului de personal în unele centre universitare, linia de gardă în specialitatea psihiatrie pediatrică nu poate fi funcțională.”

Lipsa finanțării dedicate pentru prevenție, consiliere și intervenții comunitare face dificil accesul copiilor şi adolescenţilor la serviciile de sănătate mintală.

Preşedintele ales al ARPP, conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, a subliniat faptul că există şi bariere socio-culturale și de percepție privind sănătatea mintală.

„Mulţi părinţi încă ezită să apeleze la psihiatru sau psiholog de teama etichetării copilului. O altă problemă este lipsa de informare a părinților și a profesorilor privind sănătatea mintală”, a arătat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Problemele economice afectează direct familiile vulnerabile: infrastructură deficitară și distanțe mari față de centrele specializate; costuri ridicate pentru consultațiile private, în lipsa serviciilor publice; lipsa transportului și a sprijinului logistic pentru familiile vulnerabile.

Soluţiile propuse la Congresul de la Chişinău se referă la dezvoltarea:

– sistemului de consultații la distanță (telemedicină), care în prezent se acordă doar pentru afecțiunile cronice

– sistemului de echipe mobile din cadrul Centrelor de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Copii

„Consecințele neintervenției nu dispar odată cu adolescența. Psihiatria pediatrică este o investiție în viitorul României – în sănătatea și echilibrul generațiilor care vin, căci doar astfel putem interveni și în ceea ce privește sănătatea mintală a adulților”, a concluzionat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, preşedinte ales al ARPP.