escroaca din sibiu, săltată de poliție pentru că vindea bijuterii fake, face noi victime. a revenit cu „taraba” pe tiktok / video 

În vara anului trecut, polițiștii sibieni efectuau mai multe percheziții în locuința unei femei bănuite că vindea bijuterii contrafăcute prin intermediul rețelelor de socializare. Femeia era adusă la audieri atunci, fiind depuse de către clienții nemulțumiți o mulțime de plângeri. După mai multe luni în care a stat în tăcere, escroaca s-a reîntors în mediul online și și-a pus „taraba” din nou pe TikTok.

Tânăra, în vârstă de 30 de ani, a reușit să se îmbogățească anul trecut cu 65.000 de euro de pe urma acestei afaceri necurate. Ea promova, la acea vreme, brățări, inele și coliere pe rețelele de socializare, pretinzând că sunt de la Pandora. În realitate, femeia le achiziționa de pe platforme online chinezești. În urma reclamațiilor făcute, polițiștii au intrat pe fir vara trecută și au efectuat percheziții în locuința ei din Sibiu. Pentru o scurtă perioadă de timp, escroaca s-a potolit și a încetat să comercializeze bijuterii contrafăcute dar, de curând, a revenit la vechile obiceiuri. (DETALII AICI)

Nu s-a potolit: și-a pus din nou taraba pe TikTok

Monica Elena F. este mult mai precaută acum: prezintă produsele doar pe LIVE-uri pe TikTok, clienții fiind rugați să plaseze comenzile pe WhatsApp. Pe profilul ei, nu sunt încărcate imagini cu marfa pusă la vânzare, semn că tânăra nu vrea să fie luată din nou în vizor de oamenii legii.

„Plata se poate face direct în cont, dar și la ramburs. Comenzile de fac doar pe WhatsApp. Absolut toate produsele sunt de argint, am și accesorii din colecția nouă. O brățară cu un accesoriu costă 150 de lei, o pereche de cercei plus un colier la set costă 150 de lei”, a spus Monica, vineri dimineață, în live-ul de pe TikTok.

Escroaca nu pare să ducă lipsă de clienți, chiar dacă în secțiunea de comentarii oamenii păcăliți semnalează înșelăciunea. „Eu sunt tot aici, din câte observați. (…) Dar cine își bate joc (n.red.: de oameni)? Produsele le vând ca atare, nu le vând sub niciun nume, sub niciun brand, cine dorește cumpără, cine nu, nu”, a spus Monica într-un video, deși pe toate bijuteriile este inscripționat numele „Pandora”.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu nu au existat, în ultimele luni, noi plângeri la adresa acestei femei.