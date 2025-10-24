Pictura Catedralei Naționale din București va fi sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La evenimentul extrem de important, care marchează finalizarea unuia dintre cele mai emblematice proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române, va participa și Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Jandarmii anunță mari dispozitive de securitate, fiind așteptați un număr de aproximativ 100.000 de credincioși. Totuși, în interiorul Catedralei vor avea acces doar cei 2.500 de invitați oficiali. Grupurile organizate de pelerini vor urmări slujba pe ecrane instalate pe esplanadă. Ceilalți credincioși prezenți vor putea urmări ceremonia din exterior, pe alte ecrane.

Programul ceremoniei

7:30 – 10:00 – Sfânta Liturghie, la care vor participa trei ierarhi din București și un sobor extins de preoți și diaconi.

– Sfânta Liturghie, la care vor participa trei ierarhi din București și un sobor extins de preoți și diaconi. 10:15 – Sosirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.

– Sosirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu. 10:30 – 12:30 – Slujba de sfințire a picturii, la care vor participa cei 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Ceremonia se va încheia cu citirea Actului de sfințire.

După slujba de sfințire, accesul pentru închinare la Sfântul Altar se va face organizat: mai întâi invitații oficiali și grupurile organizate, apoi ceilalți pelerini, începând cu ora 20:00. Sfântul lăcaș va rămâne deschis pentru închinare zi și noapte până pe 31 octombrie.

Catedrala Națională, cel mai mare lăcaș ortodox din lume, a fost construită pe parcursul a 15 ani, iar costul total al lucrărilor a ajuns la 270 de milioane de euro. Procesul de selecție a proiectului și alegerea constructorilor s-a întins pe trei ani. Cu o înălțime impresionantă de 127 de metri, catedrala oferă prin ferestrele sale superioare o priveliște panoramică asupra Bucureștiului, în timp ce interiorul se întinde pe peste 13.000 de metri pătrați.

FOTO Gândul.ro