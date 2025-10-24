fotomodel tânăr în tricou alb cu logo-ul echipei de fotbal, în fața primăriei sibiului, în timp ce pozează cu brațele încrucișate, simbolizând mândria și legătura cu comunitatea locală.
Foto: FC Hermannstadt

FC Hermannstadt a anunțat vineri transferul juniorului sibian Sebastian Ritivoi (16 ani), jucător provenit de la Academia de Fotbal Alma. 

Jucător de bază în ultimele sezoane în grupele de juniori de la FC Hermannstadt, atacantul Sebastian Ritivoi (16 ani) a făcut pasul spre profesioniști și a semnat cu clubul sibian.

fotografie cu un tânăr îmbrăcat în hanorac roșu, așezat pe scări din beton, zâmbind și arătând un semn de „thumbs up” într-un mediu urban, la o arenă sportivă sau stadion.
Foto: FC Hermannstadt

În sezonul trecut, Ritivoi a jucat cu echipa U 17 a FC Hermannstadt finala Cupei României la categoria de vârstă.

FC Hermannstadt încearcă astfel să dea șanse juniorilor proveniți din propria pepinieră.
primărie municipiul sibiu, clădire modernă cu sigla orașului sibiu, în fundal, fotografie cu un tânăr fotbalist îmbrăcat în tricou sport, gesture de susținere și entuziasm, imagine reprezentativă pentru evenimente sportive și viața urbană sibiu.
Foto: FC Hermannstadt
La echipa sibiană mai este un junior provenit din pepiniera proprie, Ianis Gândilă, cel care a debutat sezonul trecut la echipa de seniori.
stadionul municipal sibiu, modern și impunător, gazdă pentru evenimente sportive și culturale, situat în sibiu, românia, un punct de referință pentru iubitorii de sport și activități de pe plan local.
Foto: FC Hermannstadt

