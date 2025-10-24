FC Hermannstadt a anunțat vineri transferul juniorului sibian Sebastian Ritivoi (16 ani), jucător provenit de la Academia de Fotbal Alma.

Jucător de bază în ultimele sezoane în grupele de juniori de la FC Hermannstadt, atacantul Sebastian Ritivoi (16 ani) a făcut pasul spre profesioniști și a semnat cu clubul sibian.

În sezonul trecut, Ritivoi a jucat cu echipa U 17 a FC Hermannstadt finala Cupei României la categoria de vârstă.