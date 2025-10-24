FC Hermannstadt a anunțat vineri transferul juniorului sibian Sebastian Ritivoi (16 ani), jucător provenit de la Academia de Fotbal Alma.
Jucător de bază în ultimele sezoane în grupele de juniori de la FC Hermannstadt, atacantul Sebastian Ritivoi (16 ani) a făcut pasul spre profesioniști și a semnat cu clubul sibian.
În sezonul trecut, Ritivoi a jucat cu echipa U 17 a FC Hermannstadt finala Cupei României la categoria de vârstă.
FC Hermannstadt încearcă astfel să dea șanse juniorilor proveniți din propria pepinieră.
La echipa sibiană mai este un junior provenit din pepiniera proprie, Ianis Gândilă, cel care a debutat sezonul trecut la echipa de seniori.
Ultima oră
- Incendiu puternic pe strada Abatorului din Sibiu. Pompierii intervin la ultimul etaj al unui bloc de nefamiliști VIDEO 19 minute ago
- FC Hermannstadt legitimează un nou jucător: are doar 16 ani! o oră ago
- Accident grav la Șura Mare. Un pieton în stop cardio-respirator, asistat de SMURD 4 ore ago
- Evenimentul weekendului în capitală: Sfințirea picturii Catedralei Naționale cu șefi de stat alături de înalți prelați din țară și de la Constantinopol 4 ore ago
- Mii de cocori găsiți morți lângă Berlin. Gripa aviară face ravagii și în fermele germane 5 ore ago