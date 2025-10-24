furt de lemne la rusciori: bărbat prins la tăiat copaci în pădure

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Șura Mică au intervenit pe 23 octombrie, în jurul orei 11:30, după ce au fost sesizați că un bărbat ar fi tăiat și sustras material lemnos dintr-o pădure aflată în extravilanul localității Rusciori.

La fața locului, polițiștii l-au identificat pe un bărbat de 39 de ani, domiciliat în satul Rusciori, care a recunoscut că a tăiat lemne și le-a transportat la un imobil din localitate. Materialul lemnos a fost preluat de reprezentantul Ocolului Silvic Valea Cibinului Săliște.

De asemenea, în cantonul silvic nr. 9 Rusciori au fost descoperite 5 cioate de carpen și gorun, cu un volum total de aproximativ 2 metri cubi.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului, fiind întocmit un dosar penal pentru tăiere fără drept și furt de arbori.