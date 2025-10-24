gest de omenie al unui conductor de tren din vâlcea: borsetă cu bani returnată unui sibian / foto

Polițiștii de la Postul de Poliție Transporturi Feroviare Râmnicu Vâlcea au returnat unui sibian borseta pierdută într-un tren, după ce conductorul acestuia a sesizat abandonul obiectului.
Borseta conținea documente personale și 1.700 de lei. Proprietarul, un bărbat de 66 de ani din Sibiu, a fost contactat și invitat la sediul poliției pentru predarea bunurilor.
”Investigațiile au condus la identificarea proprietarului , un bărbat în vârstă de 66 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu. Acesta a fost contactat și invitat la sediul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Râmnicu Vâlcea, unde i-au fost restituite toate bunurile personale și suma de bani.” transmite IPJ Vâlcea.
Conducerea Poliției Transporturi Vâlcea a mulțumit conductorului pentru spiritul civic și le recomandă călătorilor să își păstreze obiectele de valoare asupra lor și să raporteze orice incident personalului feroviar sau poliției.
