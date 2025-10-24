ghinion pentru un tânăr din copșa mare: prins la volan cu actele expirate

Tânăr din Copșa Mare prins conducând un autoturism neînmatriculat.
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Copșa Mare, a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe DJ 141B, în localitatea Richiș, fără ca acesta să fie înmatriculat corespunzător.
Verificările au arătat că autorizația de circulație provizorie a autoturismului era expirată încă din 19 octombrie 2025.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, iar cercetările continuă pentru luarea măsurilor legale.
