jubileu cu lacrimi și aplauze la școala 9 din sibiu: daniela cîmpean, printre cei care s-au întors „acasă” după 50 de ani / foto video

Momente de recunoștință, emoție și amintiri au marcat Jubileul de 50 de ani al instituției de învățământ de pe strada Oștirii nr. 5 din Sibiu. Evenimentul a reunit foști și actuali elevi, profesori, directori și reprezentanți ai autorităților locale, într-o atmosferă caldă și plină de nostalgie.

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu a sărbătorit, vineri, o dublă aniversare – 50 de ani de la înființarea Școlii Generale Nr. 9 „Mihai Eminescu” și cinci decenii de existență a clădirii care a devenit, în timp, un simbol al educației în cartierul Hipodrom III. Manifestările au inclus discursuri emoționante, lansarea monografiei școlii, un vernisaj, o sesiune de comunicări științifice și întâlniri cu foști elevi și cadre didactice.

„Cu această ocazie specială, fie că suntem foști profesori, elevi sau actuali membri ai colectivului, pentru toți este un moment de bucurie și reflecție. Este timpul să răscolim amintiri, să împărtășim experiențe trecute și prezente. Cincizeci de ani înseamnă o viață întreagă în care generații de dascăli au dăruit cunoaștere și valori elevilor noștri dragi”, a spus directorul instituției, Tiberiu Sasca, în deschiderea evenimentului.

Fosta directoare: „Mă bucur că există o carte care păstrează vie povestea noastră”

Printre cei care au rememorat începuturile școlii s-a numărat profesoara Pal Maria, fosta directoare a instituției. „Am urcat pentru prima dată scările acestei școli ca profesoară de fizică. Nu aveam nici mobilier în laborator, dar entuziasmul era imens. Împreună cu colegii mei, am pus bazele unei școli noi, într-un cartier tânăr și plin de viață. Îmi amintesc părinții care își aduceau copiii dimineața la cursuri, dornici ca aceștia să aibă parte de o educație de calitate. Astăzi, mă bucur că există o monografie a școlii, o carte care păstrează vie povestea noastră de început”, a mărturisit aceasta.

Daniela Cîmpean:„Țin minte prima notă la fizică — un 6”

Un moment plin de emoție a venit din partea președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, fostă elevă a școlii. „Am multe amintiri din acei ani. Țin minte prima notă la fizică — un 6, care m-a speriat și pe mine, și pe mama, dar doamna profesoară Braicu a avut răbdare cu mine, m-a ajutat și m-a făcut să iubesc această materie. A fost o lecție de perseverență și de încredere. Toate lucrurile importante le-am făcut cu dragoste, iar școala aceasta m-a format ca om. Domnul diriginte Călin Jida, de la care am învățat respectul pentru natură și bucuria mișcării — lecții care, peste ani, s-au transformat în programe precum Anii Drumeției, prin care încercăm să ducem aceste valori mai departe către noile generații”, a spus aceasta.

„Am venit în ca profesoară în ’78, o viață dedicată învățământului”

Un moment aparte a fost cel în care o profesoară din public, una dintre cele mai vechi cadre didactice ale școlii, a luat cuvântul. „Cred că sunt una dintre persoanele din această sală care are cea mai mare vechime în această școală. Am venit în ’78 și am plecat în 2010 — o viață dedicată acestei instituții. De obicei, oamenii se întâlnesc pentru a marca o etapă personală, însă astăzi sărbătorim școala însăși. O școală care a purtat atâtea nume: Liceul 4, Școala 9, Școala Eminescu, iar acum poartă un nume de bărbat. A fost ca o femeie frumoasă, care și-a schimbat veșmintele în timp, devenind tot mai înțeleaptă și respectată. Toți cei prezenți aici au contribuit la împodobirea acestei școli, la transformarea ei într-o instituție iubită și de prestigiu”, a mărturisit aceasta.

Evenimentul a reunit și alte personalități ale vieții educaționale sibiene, precum prof. Ileana Cuciureanu, actuala directoare adjunctă, și profesoara Daniela Mate, inspector școlar pentru disciplina istorie, care au subliniat importanța continuității și a spiritului de comunitate.

O școală cu tradiție și prestigiu

Clădirea școlii a fost inaugurată în septembrie 1975, pentru a deservi populația cartierului Hipodrom III, aflat atunci în plină dezvoltare. Denumirea de „Școala Generală Nr. 9” a fost preluată de la o instituție care își încetase activitatea cu doi ani mai devreme.

Din 1998, școala a purtat numele „Mihai Eminescu”, iar din 2010, după fuziunea cu Liceul Teoretic „Constantin Noica”, și-a continuat misiunea educațională sub această nouă identitate, îmbinând tradiția cu modernitatea.

Astăzi, Liceul „Constantin Noica” rămâne un reper educațional în Sibiu, un loc în care generații întregi au învățat, au crescut și au lăsat o parte din sufletul lor. „Când spui 50 de ani, spui o viață întreagă. E o moștenire pe care o ducem mai departe cu respect, devotament și dragoste pentru educație”, a mai adăugat directorul Tiberiu Sasca.