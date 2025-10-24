Pe platoul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, cadeții anului I au trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente ale formării lor militare: depunerea Jurământului Militar.

În fața Drapelului României, tinerii studenți și-au asumat angajamentul solemn de a sluji țara cu devotament, punând mai presus de orice apărarea României, a poporului și a valorilor naționale. La ceremonie au participat și studenți civili pregătiți pentru nevoile Armatei României, care au confirmat la rândul lor dorința de a-și lega cariera de uniforma militară.

În discursul său, Șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, i-a felicitat pe tineri pentru alegerea lor: „Ați rostit Jurământul Militar, acele câteva cuvinte care vă leagă pentru totdeauna de Țară și de poporul român. Purtarea uniformei cere curaj, disciplină și loialitate. Țara are nevoie de oameni ca voi: hotărâți, corecți și gata să acționeze acolo unde este nevoie.”

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin, i-a îndemnat pe tineri să promoveze virtuțile onoarei militare, disciplina, competența și caracterul, în tot parcursul carierei lor. De asemenea, rectorul Academiei, colonel Dumitru Todosiuc, i-a sfătuit să își amintească de această zi în momentele dificile din carieră.

Ceremonia a fost un prilej de emoție și mândrie pentru cadeți, studenți și familiile lor, marcând începutul oficial al unei vieți dedicate serviciului în Armata României.