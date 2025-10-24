Ziua a șaptea a festivalului Astra Film a adus în fața publicului povești dure și profund umane, proiectate „dincolo de ecran”, în realități pe care deseori alegem să le ignorăm. De la familii de imigranți confruntate cu rasismul și nepăsarea instituțiilor, la copii transformați în instrumente de propagandă, filmele acestei zile au scos la lumină ură, violență și nedreptăți, dar și curajul oamenilor care încearcă să reziste. Sala a tăcut adesea, iar tăcerea aceasta a fost ea însăși un semn al impactului pe care filmul documentar îl poate avea asupra conștiinței.

Succes de necontestat, bifat cu sold out la CineGold, pentru filmul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin” (r. David Borenstein, Danemarca – 2025), aflat în competiția pentru premiul secțiunii Europa de Est, care-l are în centrul atenției pe Pavel Talankin, coordonator de evenimente și videograf la un liceu din orașul Karabash din Rusia. Confesiunile sale sunt prezente pe tot parcursul documentarului, când prezintă situația din școală, unde profesorii sunt nevoiți să citească texte de propagandă ultranaționaliste și pro-război recomandate de Kremlin, „lecții, cântece, instructaj de dimineață”, și să promoveze versiuni distorsionate ale istoriei europene, dezvăluind impactul profund al regimului lui Vladimir Putin asupra cetățenilor obișnuiți.

„La școală îmi pot crea propria familie”, spune Pavel Talankin în film, care observă cu mâhnire cum se transformă elevii săi din copii plini de viață, zglobii, în cei care sunt forțați să mânuiască arme: „Chiar și elevii citesc după scenarii, nu doar profesorii”. Vedem în film și parte din viața lui personală, o perspectivă redată prin relația cu mama lui, care e bibliotecară în liceu și, care, când apar noile reguli dictate de la Kremlin, ea face o constatare uluitoare: „Oamenilor le place războiul. Le place să se împuște unii pe alții”, asta în timp ce Putin declară la un post TV: „Nu comandanții câștigă războaie. Profesorii câștigă războaie!”.

Momente emoționante cu tatăl unui erou adevărat

Spre seară, preț de mai bine de două ore, publicul din Sala Thalia a luat parte la o poveste dură despre realitatea în care au trăit nouă familii de imigranți, stabilite pe teritoriu german, și luptele lor cu nedreptatea, rasismul și cu instituțiile nemțești. Filmul „Poporul german” (r. Marcin Wierzchowski, Germania – 2025) arată drama prin care au trecut familiile celor nouă victime ale atacului neo-nazist de la Hanau, din anul 2020. Regizorul, care a mărturisit că în timpul documentării pentru acest film a ajuns să se împrietenească cu cei rămași, confruntați nu doar cu pierderile dureroase, ci și cu un stat care întârzie răspunsuri și perpetuează rasismul instituționalizat. Aflat în competiția Voci emergente, filmul deschide o reflecție necesară despre natura mecanismelor nevăzute ale societății germane.

După film, oamenii au rămas pe scaune și, timp de câteva minute, au privit genericul în tăcere. A fost un moment de reculegere matur, respectuos. Apoi, a urmat sesiunea de Q&A, la care au participat regizorul Marcin Wierzchowski și Niculescu Păun, tatăl lui Vili Viorel Păun, Eroul de la Hanau, românul care a încercat să îl oprească pe agresor și a plătit cu viața. În memoria fiului său, tatăl eroului a plantat 22 de tei pe strada unde locuiau. El le-a povestit spectatorilor că încă se luptă cu mentalitățile și cu rasismul: „Am plecat în Germania cu gânduri bune, pentru o viață mai bună. Nu știam ce se întâmplă. Deși urmărisem documentare din al Doilea Război Mondial. Nu știam ce e cu adevărat ura”. „De ce la 4 km de casa mea? De ce a murit? De ce nu a scăpat?”, se întreabă și acum Niculescu Păun, care este convins că fiul său, care a sunat la numărul de urgență dar a fost ignorat, ar fi trăit dacă autoritățile ar fi gestionat corect situația: „Cred cu tărie că fiul meu ar fi trăit și azi dacă apelul de urgență funcționa (…) În acte eu am fost mort câteva zile, mi s-a făcut autopsia. Și atunci cum să nu te revolți, să nu zbieri?”.

La rândul său, regizorul Wierzchowski a mărturisit că a luat decizia de a face filmul alb-negru inspirat de filmul Ida de Pawel Pawlikowski și a explicat care au fost efectele scontate: „Emoțiile sunt mai intense astfel, uiți de timp și de spațiu, te poți concentra pe poveștile oamenilor”. Cât despre ecourile filmului în Germania, regizorul a precizat că sunt unele schimbări mici care vin dinspre societatea civilă, în schimb, dinspre autoritățile implicate în caz, nicio asumare.

Trei filme din trei secțiuni competiționale

Ieri au mai putut fi văzute documentare precum „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” (r. Simona Constantin, România – 2025), din secțiunea competițională România, „Contract de 9 luni” (r. Ketevan Vashagashvili, Georgia – 2025), secțiunea competițională Voci emergente, care prezintă povestea unei femei din Georgia care devine mamă surogat, însă e captivă într-un cerc vicios și realizează că deciziile ei pot avea consecințe dramatice, ori filmul din secțiunea DocSchool „Optimizând totul” (r. Florian Karner, Germania – 2024), despre un consultant în vânzări care vrea să le arate celor din jur că eficiența germană poate atinge perfecțiunea, dar se transformă într-un om lipsit de empatie care eșuează pe plan personal.

Când în spatele documentarelor stau lecții de viață. Masterclass @ Industry 2025

În sesiunea de mentorat din cadrul programului Industry 2025, studenții, regizorii și producătorii de filme parte din DocStudent HUB au aflat lucruri neștiute, behind the scenes, de la regizorul Filip Remunda, prezent la Astra Film Festival cu „Fericire pentru toți”, un documentar din secțiunea competițională Europa de Est. „Filmul e construit pe imagine, nu pe cuvinte, pentru că nu înțeleg limba rusă”, a menționat regizorul povestind despre film. A recunoscut și care a fost lecția vieții lui în urma realizării acestui film: „Nu aș fi făcut acest film dacă nu aș fi știut să aștept – să mă gândesc, să învăț din situații, să am răbdare. Răbdarea a fost lecția vieții mele”.

Filmând în Rusia, a fost înconjurat de toate felurile de propagandă, ceea ce i-a deschis un mai mare apetit pentru acest subiect, așa cum tot Remunda le-a povestit celor prezenți la masterclass: „Am studiat și propaganda. Îmi place libertatea, așa că nu agreez nicio formă de manipulare. Sunt foarte sensibil la acest subiect. (…) Am văzut și ce nu-mi place în Rusia, dar am găsit și aspecte care îmi plac”. Regizorul a dezbătut cu cei prezenți și imagini din alte filme și cum a ajuns să le documenteze.

Un alt material produs a fost despre o tânără artistă din Rusia devenită celebră și virală în online, cântecele ei fiind toate închinate lui Vladimir Putin. Pare că tânăra n-a fost atât de virală în online încât să obțină o reacție de la Kremlin, așa cum chiar ea menționează într-o secvență din film.

DocTalk-ul zilei: „Cum ferim băieții de fenomenul Tate?”

Momentul culminant al zilei de azi va fi DocTalk-ul „Cum ferim băieții de fenomenul Tate?”, o discuție panel moderată de Anca Suciu, jurnalistă Digi24, care-i va avea ca invitați pe Ștefan Baghiu, Ionela Băluță și jurnalistul Costi Rogozanu. Punctul de plecare este documentarul „Portretul unui tată confuz” (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia – 2025), o confesiune cinematografică tulburătoare despre relația tată–fiu. Filmul, construit din materiale de arhivă filmate de regizor timp de peste 20 de ani, urmărește destinul fiului său, care, în încercarea de a-și găsi locul în lume, cade pradă unor influențe toxice. Drumul său intersectează umbrele lumii online și fenomenul Tate, culminând cu tragedia unei morți premature.

Ce vedem azi la Astra Film Junior

Un film al speranței, al gândului spre o viață mai bună e prezentat copiilor și adolescenților în două proiecții la Sala Thalia. Primul, de la 11:40, este „Grace, cu recunoștință” (r. Julia Dahr, Norvegia – 2024). O fată de 13 ani din Kenya, Grace, ne povestește despre copilăria ei trăită într-o familie de fermieri. Împreună cu frații și părinții, ea visează la o viață mai bună, dar se confruntă și cu greutăți aduse de natură și de schimbările din jur. Al doilea, de la 13:00, „Arhitecții naturii” (România – 2025), este povestea castorului Brebenel, devenit celebru și îndrăgit de cei mici. Filmul surprinde povestea reintroducerii castorilor și a zimbrilor în Munții Făgăraș. Ziua va prilejui întâlnirea elevilor mai mari, de peste 15 ani, cu documentarul investigație jurnalistică „Decodând ura” (r. Simon Klose, Danemarca – 2025), la CineGold, de la 13:00.

Filmele zilei la AFF2025

11:00 (Astra Film Cinema) – Anatomia unor delicte obișnuite (r. Adina Sădeanu,România – 2025). Concurând în secțiunea competițională România, filmul spune patru povești de hărțuire a patru femei aflate între violență digitală și abuz sexual. Ce se întâmplă când justiția e nepregătită să protejeze, iar societatea refuză să recunoască gravitatea acestor fenomene?

12:00 (CineGold) – Pachet DocShorts – Ferește-te de stelele sudului (r. Christos Karteris, Grecia – 2025) și 2720 (r. Basil da Cunha, Eleveția – 2024).

13:00 (Astra Film Cinema) – Cei Vii (r. Anca Hirte, România – 2025) – secțiunea competițională România. Ce înseamnă „a trăi” după experiența războiului? Patru supraviețuitori români ai conflictului din Afganistan își împărtășesc, pentru prima dată, rănile nevăzute și lupta pentru vindecare.

13:00 (CineGold) – Decondând ura (r. Simon Klose, Danemarca – 2025). O jurnalistă suedeză se infiltrează în grupurile de extremă dreapta și dezvăluie felul în care rețele de socializare favorizează conținut care generează ură, chiar dacă ura activează și încurajează violență, care au costat vieți omenești.

15:00 (Astra Film Cinema) – Muntele nu se mișcă (r. Petra Seliškar, Franța – 2025), secțiunea competițională Europa de Est. Filmul prezintă portretul unor frați care păstoresc turmele de oi într-o zonă izolată, din munți, devenind astfel un pretext pentru o meditație intensă despre provocările unei profesii vechi de secole.

16:00 (Filarmonica de Stat Sibiu) – Reportaj la benzinărie (r. Zora Čápová, Republica Cehă – 2024). O ziaristă din Cehia încearcă să demonstreze că încă mai există jurnalism de calitate, într-o lume în care oamenii nu mai fac diferența între informația reală și dezinformare. Film din secțiunea DocSchool.

16:00 (CineGold) – Stiil Nia (r. Onet Paula, România – 2025). O tânără artistă româncă stabilită în Franța pornește pe drumul reconectării cu sine prin mișcare și expresie artistică. Cum poate dansul să vindece rănile copilăriei? Secțiunea competițională România.

18:00 (CineGold) – Joaca de-a pețitul (r. Trei bărbați din China merg într-o tabără de șapte zile pentru a învăța să cucerească femei. Vor reuși să găsească iubirea sau vor descoperi cât de greu e să fii sincer?

18:00 (Astra Film Cinema) Miriam Răducanu – Rigoare și senZ (r. Alexandra Gulea, România – 2024). Cum vorbește sufletul prin dans? Miriam Răducanu ne oferă răspunsul.

18:00 (CineGold) – Fiume sau moarte! (r. Igor Bezinović, Croația – 2025). Filmul, din secțiunea Voci emergente, deblochează cu îndrăzneală subiectul tabu al dictaturii fasciste a generalului italian care a agresat orașul croat Fiume în 1919.

20:00 (Astra Film Cinema) – Viitor luminos (r. Andra MacMasters, România – 2024). Ultimul mare vis socialist, Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților din 1989, văzut din prezent, prin lentila arhivei. În filmul din secțiunea România apar personaje precum Mugur Isărescu, Dan Bittman sau Adrian Năstase.

20:30 (CineGold) – Cabina sub presiune (r.Eszter Nagy, Ungaria – 2024). Două persoane, fără legături romantice, vor să devină părinți împreună – dar ce înseamnă cu adevărat să fii în relație de co-parenting?

21:00 (Filarmonica de Stat Sibiu) – Ai încredere în mine (r. Joanna Ratajczak, Polonia – 2024). Un cuplu din Berlin alege să deschidă relația de cuplu, să navigheze între pasiune, compromis și limitele propriei conexiuni. Cum poate o relație să reziste când dorințele fiecăruia încep să schimbe tot ce credeau că știu despre iubire și încredere?

Toate detaliile despre programul Astra Film Festival, aici: https://astrafilm.ro/program/.

Bilete: https://astrafilm.ro/tickets/