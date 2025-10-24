lucrările la școala 8, pe ultima sută de metri: panouri fotovoltaice, încălzire în pardoseală și clase moderne

Pe lângă lucrările de eficientizare energetică a clădirilor mai multor unități de învățământ, precum și investițiile în construcția de noi clădiri, extinderea spațiilor la Școala nr. 8 de pe str. Lupeni este și aceasta în desfășuxrare, lucrările fiind realizate în proporție de 75%.
Investiția în valoare de 3,23 milioane de lei, finanțată din bugetul local, presupune construcția unui corp nou de clădire, cu parter și etaj, creându-se 4 săli noi de clasă, grupuri sanitare, o mică sală profesorală și un spațiu tehnic. Clădirea va avea și dotări smart:
- Panouri fotovoltaice pentru electricitate verde
- Sistem de încălzire cu ventiloconvectoare, cu pompe de căldură aer-apă și încălzire în pardoseală
- Sistem de ventilare modern și eficient cu recuperatoare de căldură
- Termoizolație exterioară și tâmplărie cu geam termopan
- Mobilier nou, table interactive și videoproiectoare în sălile de clasă. Precizăm că, printr-un proiect derulat de Primăria Sibiu cu finanțare din fonduri europene, cabinetul de psihopedagogie a fost dotat cu mobilier și materiale didactice, laboratoarele sunt în curs de dotare cu echipamente și materiale de studiu, iar sala de sport a primit echipamente noi. De asemenea, s-au livrat echipamente digitale (table interactive, computere, scannere, routere, sisteme de sunet) pentru toate sălile.
Până în prezent, corpul nou de clădire a fost ridicat, lucrându-se acum la finisajele exterioare și interioare.
Lucrările se vor încheia până la sfârșitul acestui an.
