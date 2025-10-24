lucrările la școala 8, pe ultima sută de metri: panouri fotovoltaice, încălzire în pardoseală și clase moderne

Mobilier nou, table interactive și videoproiectoare în sălile de clasă. Precizăm că, printr-un proiect derulat de Primăria Sibiu cu finanțare din fonduri europene, cabinetul de psihopedagogie a fost dotat cu mobilier și materiale didactice, laboratoarele sunt în curs de dotare cu echipamente și materiale de studiu, iar sala de sport a primit echipamente noi. De asemenea, s-au livrat echipamente digitale (table interactive, computere, scannere, routere, sisteme de sunet) pentru toate sălile.