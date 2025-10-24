mediașul își cinstește eroii: ceremonial impresionant de ziua armatei române

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Primăria Municipiului Mediaș, împreună cu UM 01810 va omagia eroii armatei române.

Ceremonialul se va desfășura la Cimitirul Eroilor din municipiul Mediaș, începând cu ora 12:00, în prezența reprezentanților din administrația publică locală, ai structurilor militare, ai cultelor religioase și ai cetățenilor care doresc să participe.

În cadrul manifestării vor avea loc ceremonialuri militare și religioase, dedicate uneia dintre instituțiile fundamentale ale statului român, depuneri de coroane și jerbe de flori.

Ziua Armatei Române se celebrează în fiecare an în data de 25 octombrie, prilej cu care sunt omagiați toți ostașii români care s-au sacrificat în luptele purtate pentru libertatea și integritatea teritorială a României. La mulți ani tuturor ostașilor români și deplina noastră recunoștință pentru nobila misiune pe care o aveți!