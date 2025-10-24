Primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, i-a invitat pe medieșeni să transmită propuneri privind destinația pe care ar urma să o aibă 4 imobile din fosta zonă a aviației. Pentru aceste clădiri se fac demersurile transferului din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ teritoriale Mediaș.

„Dragi medieșeni,

dacă în urmă cu câțiva ani am făcut o solicitare la MAI de preluare a clădirilor de la fosta aviație, clădiri care se află într-un avansat stadiu de degradare, în această săptămână am primit o veste bună de la IPJ Sibiu și anume aceea că există disponibilitate de a se renunța la acele imobile în favoarea municipiului Mediaș.

Profit de ocazie pentru a mulțumi Ministerului Afacerilor Interne, personal dlui ministru Cătălin Predoiu, conducerii IPJ Sibiu și Poliției Mediaș pentru sprijinul acordat în tot acest demers.

După cum se poate vedea din adresa primită ni se cere să precizăm ce destinație dorim să dăm clădirilor după ce se realizează transferul.

Întrucât voi iniția un proiect de hotărâre pentru ședința de Consiliu Local din această lună pe acest subiect, vă invit să faceți propuneri în acest sens.

În ceea mă privește, ținând cont de numărul de solicitări pe care le primim, aș propune amenajarea unui nou cămin pentru persoane vârstnice și extinderea activității UAMS ( Unitatea de Asistență Medico-Socială ).

Aștept propunerile dumneavoastră.

Mulțumesc frumos”, este mesajul transmis de primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, pe pagina sa de Facebook.