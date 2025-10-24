Aproximativ 2.000 de cocori au murit din cauza gripei aviare în zona Linum Pond, situată la circa 30 km de Berlin, iar virusul H5N, extrem de contagios, se răspândește rapid în Germania.

Institutul Friedrich Loeffler a ridicat nivelul de risc pentru fermele de păsări de la „scăzut” la „ridicat”, iar autoritățile au început deja sacrificarea preventivă a păsărilor. Doar duminica trecută au fost găsiți 839 de cocori morți, iar cadavrele continuă să fie colectate din ape adânci.

Conform Mediafax, gripa aviară afectează în special cocorii care se opresc la Linum Pond în timpul migrației lor de iarnă spre sud. Virusul H5N identificat de Institutul Friedrich Loeffler s-a extins deja din zona Berlinului către alte regiuni și către fermele intensive de păsări.

Norbert Schneeweiß, directorul Centrului de Protecție a Speciilor Rhinluch, a declarat pentru DPA: „Suntem încă înconjurați de păsări moarte, iar căutările continuă pentru a recupera toate animalele infectate.”

Virusul a început să se răspândească rapid încă din weekend, ajungând și în ferme germane, inclusiv una din Baden-Württemberg, unde au fost sacrificate preventiv 15.000 de păsări.

