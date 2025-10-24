nicușor dan nu vrea referendum pentru pensiile magistraților: ”e nevoie de discuții”

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că nu există o dezbatere pe subiectul pensiilor magistraților, pentru că toată lumea spune că sunt anormale. Așadar, el consideră că nu este nevoie de referendum, așa cum a cerut prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Nicușor Dan a fost întrebat după Consiliul European, într-o conferință de presă, dacă el consideră că este oportun un referendum pe subiectul pensiilor magistraților.

„Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere și în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraților nu există această dezbatere în societate. Adică suntem cu toții de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul. Pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate. Deci nu există o dezbatere, nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societății, nici în interiorul clasei politice pe subiectul ăsta. Există un acord politic. Mai departe există niște chestiuni de nuanțe, deși nuanțele niciodată nu poți să le tranșiezi cu un referendum. Există chestiuni de nuanțe pentru cât de lungă să fie perioada de tranziție, există chestiuni de nuanță despre cât de mult să fie raportul între pensie și salariu și astea trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevați și inclusiv reprezentații magistraților”, spune Dan.

Dan a precizat că se gândește la o nouă discuție cu CSM-ul.

„Am avut o discuție informală acum două luni și jumătate aproximativ, cu reprezentanți ai magistraților, inclusiv oamenii din CSM și reprezentanții ai Guvernului, în care încerc să mediez între pozițiile pe multe chestiuni opuse ale unora și ale altora. A fost o discuție foarte consistentă și cred că acum, după decizia CCR, este nevoie de încă o astfel de discuție”, mai spune Dan.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat după decizia Curții Constituționale care a blocat reforma pensiilor magistraților și a cerut organizarea unui referendum național pentru ca cetățenii să se pronunțe direct asupra eliminării privilegiilor din sistemul public.