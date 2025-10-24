noiembrie vine cu surprize: temperaturi peste medie și ploi puține, spun meteorologii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. ANM anunță o perioadă cu temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei și cantități de precipitații apropiate de valorile obișnuite.
Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 3 – 10 noiembrie
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.
Săptămâna 10 – 17 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.
Săptămâna 17 – 24 noiembrie
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
