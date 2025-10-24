siguranță rutieră pentru copii, poliție și elevi, activitate educațională, sensibilizare, circulație, eveniment școlar, ora de sibiu.

În această săptămână, în cadrul programului „Școala altfel”, polițiștii sibieni au desfășurat numeroase activități educativ-preventive alături de preșcolari, elevi, părinți și cadre didactice din județ.

Polițiștii Serviciului Criminalistic și cei ai Serviciului de Acțiuni Speciale au organizat ateliere interactive în Tălmaciu, Sibiu și Porumbacu, unde elevii au descoperit laboratorul criminalistic, echipamentele și metodele de lucru, au asistat la demonstrații practice și au urmărit exercițiile spectaculoase realizate alături de câinii de serviciu.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au discutat cu elevii și părinții despre prevenirea violenței și a bullyingului, subliniind importanța respectului reciproc și a unei comunicări deschise.

Cei din structurile rutiere au desfășurat activități educative pentru preșcolari, explicându-le regulile de circulație și comportamentul preventiv în trafic, prin jocuri și demonstrații practice.

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au discutat cu  elevii despre riscurile consumului de droguri și consecințele legale ale acestuia, încurajând alegeri sănătoase și responsabile.

Prin aceste activități, polițiștii sibieni își reafirmă angajamentul de a fi aproape de comunitate și de a promova siguranța, respectul și responsabilitatea pentru toți cetățenii județului.

