panică falsă despre război - raluca turcan, după avalanșa de fake news: „sibiul trebuie să rămână un oraș al rațiunii”

Raluca Turcan a tras un semnal de alarmă privind proliferarea fake news și a dezinformării în România și, în mod special, în județul Sibiu. În cadrul unei conferințe de presă, oficialul a explicat că anumite imagini și informații vehiculate în mediul online creează panică nejustificată legată de presupusa mobilizare militară și trimiterea copiilor pe front.

„Sibiul a fost întotdeauna un oraș al echilibrului și al rațiunii, unde oamenii nu se lasă ușor manipulați și unde încrederea în instituții s-a construit prin fapte. Și tocmai de aici, de la Sibiu, trebuie să spunem răspicat că ne confruntăm cu un val de dezinformare fără precedent”, a declarat Raluca Turcan.

Aceasta a subliniat că aceste campanii nu sunt reacții spontane ale cetățenilor, ci „un război informatic coordonat”, menită să slăbească încrederea populației în stat și în capacitatea instituțiilor de a reacționa echilibrat. Exemplele recente includ dezinformările legate de tragedia de la Rahova, dar și zvonurile despre intrarea României în război sau trimiterea copiilor pe front.

În județul Sibiu, Raluca Turcan a explicat că imaginile cu echipamente militare și exerciții desfășurate la Cincu sau pregătiri pentru Ziua Națională au fost distorsionate de canale online și media, fiind prezentate fals ca semne ale unei mobilizări militare. „Toate acestea fac parte dintr-un calendar prestabilit și nu reprezintă niciun pericol real sau intrare în război”, a spus ministrul.

Soldați români în echipament militar, participați la un exercițiu de pregătire cu arme automate, într-o zonă de teren, în uniformă de camuflaj, cu insigna și steagul României vizibile.

Raluca Turcan a cerut o reacție fermă din partea instituțiilor abilitate pentru a combate fake news-ul și dezinformarea: „Este inadmisibil să existe canale întregi care propagă știri false și instituții care nu acționează. Trebuie să explicăm oamenilor cine sunt victimele manipulării și să îi protejăm de informațiile false”.

Contextul politic actual, cu alegerile locale în București și alte 11 unități administrativ-teritoriale, face ca impactul fake news-ului să fie și mai periculos. Turcan a avertizat că aceste campanii de dezinformare pot influența negativ competiția democratică, așa cum s-a întâmplat în trecut la alegerile prezidențiale, când România a fost ținta unor campanii finanțate din exterior.

Ministrul a încheiat prin a sublinia rolul esențial al informării corecte și al reacției instituționale: „Intensitatea manipulării va crește, odată cu exercițiile militare și pregătirile pentru Ziua Națională. Este responsabilitatea noastră să fim vigilenți și să nu lăsăm fake news-ul să afecteze încrederea oamenilor în instituții și în stat”.