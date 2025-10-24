peste 48 de milioane de euro, frauda care a zguduit europa: percheziții în 7 țări, inclusiv românia

O amplă anchetă coordonată de Parchetul European (EPPO) a dus la arestarea a șapte suspecți și la efectuarea a peste 100 de percheziții în șapte țări, inclusiv România, într-un dosar privind o fraudă organizată cu TVA ce viza produse electronice. Operațiunea, denumită codificat „Mela”, a vizat o rețea de societăți fantomă care, începând din 2018, au aplicat în mod ilegal un regim de impozitare redusă pentru a sustrage TVA în valoare de aproximativ 48 de milioane de euro.

Investigațiile se desfășoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit, implicând peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști. În urma perchezițiilor au fost confiscate documente, dispozitive electronice și bunuri în valoare totală de 4 milioane de euro, inclusiv numerar, telefoane mobile, bijuterii, ceasuri, mașini și aur.

Schema viza vânzarea frauduloasă de telefoane mobile și alte produse electronice mici prin sistemul de „impozitare a marjei”, aplicat în mod normal doar bunurilor revândute. În acest caz, bunurile erau noi, însă erau tranzacționate doar pe hârtie, astfel încât TVA-ul datorat statului nu era colectat, creând o concurență neloială pe piață.

Cei șapte suspecți au fost arestați în Germania, Spania și Țările de Jos, iar ancheta continuă pentru identificarea altor posibile implicări și recuperarea prejudiciului.