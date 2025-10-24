„plutea” pe autostradă: șofer prins cu 3,47 g/l alcool în sânge pe a1

Un șofer în vârstă de 44 de ani, din județul Covasna, a fost prins miercuri, 23 octombrie 2025, cu o alcoolemie uriașă pe autostrada A1, pe sensul Ilia–Deva, la km 388.
Potrivit polițiștilor de la Biroul Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, testul alcoolscopic a indicat inițial 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele de sânge au confirmat valori extrem de ridicate: 3,47 g/l și 3,29 g/l alcool pur.
Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu propunerea luării unei măsuri preventive.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Autoritățile reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
