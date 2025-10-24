programul rabla, paralizat de birocrație: sistemul afm nu permite completarea dosarelor!

Prima ediție a Programului Rabla 2025, cu un buget redus drastic, a aprobat până acum 8.486 de dosare din 11.993 depuse de români pentru achiziția de vehicule mai puțin poluante. Aceasta reprezintă doar 70% din cereri, un semnal al problemelor generate de completarea dosarelor direct de către persoane fizice, fără intermediul dealerilor, sistemul AFM blocând posibilitatea completării sau corectării actelor, scrie ziarul Profit.ro.

Din totalul cererilor, 7.298 erau pentru motoare termice și 4.695 pentru electrice și PHEV. Aproximativ 3.824 dosare termice și 2.191 hibride au fost aprobate, adică în total circa 50% din cererile depuse pe aceste categorii. Pe segmentul electric, s-au aprobat 1.746 dosare pentru mașini complet electrice și doar 725 pentru PHEV, ceea ce reprezintă 37% din cererile pentru electrice și 8,5% din totalul PHEV.

Deși bugetul pentru segmentul electric nu s-a epuizat, depunerea dosarelor a scăzut aproape la zero. AFM menține sesiunea deschisă până pe 25 noiembrie, dar blocarea sistemului limitează aprobarea dosarelor existente. Persoanele cu dosare aprobate au 60 de zile pentru casarea și radierea vehiculului uzat și pentru încărcarea documentelor necesare.

Programul, redus la circa 10% din bugetul inițial, riscă să fie un eșec comparativ cu edițiile anterioare, care susțineau atât industria auto, cât și scoaterea de pe șosele a mașinilor poluante.