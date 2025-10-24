proiectul noului spital județean din sibiu, tot fără finanțare. turcan avertizează: ”sunt șanse tot mai mici”/ video

Viitorul noului Spital Județean Sibiu rămâne incert. În cadrul unei conferințe de presă desfășurate vineri la Sibiu, deputatul Raluca Turcan a confirmat că nu a fost semnat încă niciun contract de finanțare pentru construcția unității medicale, deși cererea a fost depusă încă din decembrie anul trecut.

Proiectul (încă) bate pasul pe loc Proiectul noului Spital Județean Sibiu a fost lansat oficial în urmă cu mai bine de zece ani, ca soluție la starea precară a actualelor clădiri ale Spitalului Clinic Județean de Urgență, construite în mare parte în secolul al XIX-lea.

Primele discuții privind o nouă construcție au apărut încă din 2008, când s-a luat în calcul un teren al Ministerului Apărării, dar planul a fost abandonat. Abia în 2020 Consiliul Județean Sibiu a aprobat indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate, cu o valoare estimată inițial la peste 400 de milioane de euro. Conform documentației din acea perioadă, proiectul prevedea o suprafață construită de aproape 17.000 de metri pătrați și o valoare estimată la aproximativ 2 miliarde de lei, cu finanțare din fonduri guvernamentale și europene.

Lucrările la Noul Spital vor începe după alocarea fondurilor de către Guvern

Amplasamentul ales a fost pe Calea Șurii Mici, pe un teren de aproximativ 20 de hectare. În anii următori, proiectul a stagnat din lipsă de finanțare și din cauza modificărilor legislative privind programele de investiții în infrastructura sanitară. În octombrie 2024, Consiliul Județean Sibiu a primit avizul de oportunitate din partea Ministerului Sănătății, însă investiția a fost redimensionată pentru a se încadra în limitele impuse de Guvern.

În noiembrie 2024, consilierii județeni au aprobat documentația actualizată și noii indicatori tehnico-economici pentru prima etapă. Cu toate acestea, proiectul nu are încă o sursă certă de finanțare, iar lucrările de construcție nu au început. În prezent (2025), proiectul rămâne în faza de avizare și pregătire a cererilor de finanțare, fără demararea lucrărilor de construcție. În paralel, Consiliul Județean a continuat modernizarea unor clădiri vechi ale actualului spital, ca soluție temporară până la realizarea efectivă a noului complex medical.

Întrebată despre cererea de finanțare depusă în decembrie anul trecut, Raluca Turcan a subliniat dificultățile actuale:

„Eu sunt foarte sinceră cu dumneavoastră, atâta timp cât n-am apucat să semnăm contractul de finanțare. În actualul context economic, e dificil să mai sperăm asumarea unor noi contracte de finanțare. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că deja, atât pe bugetul public, pe Anghel Saligny, cât și pe PNRR au fost făcute supracontractări… Cred că aproximativ 20 de miliarde. Au fost făcute supracontracte, ceea ce înseamnă contracte semnate care în momentul de față nu mai primesc bani. Și atunci, acolo unde încă nu ai contract semnat? Ar fi incorect din partea mea să creez o așteptare că în perioada imediat următoare se poate întâmpla ceva, dar m-aș bucura. Evident că m-aș bucura.”

Negocierile cu Banca Europeană de Investiții

Raluca Turcan a amintit că acordul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) era destul de avansat și ar fi trebuit să asigure o parte din finanțarea pentru mai multe spitale județene, printre care și cel din Sibiu, dar proiectul a fost sistat:

„Era destul de avansat și vă dau un exemplu apropo de oameni care-și fac datoria sau nu: negocierea cu BEI pentru a obține finanțare pentru câteva spitale, printre care și Spitalul Județean. Noul spital Județean din Sibiu a început odată cu un contract de împrumut de finanțare pe care l-am inițiat în calitate… Nu, de fapt, înainte a început înainte de a începe și eu, în calitate de ministru al Culturii, negocierea unui contract de finanțare pentru 14 obiective culturale mari în România… A fost aprobat de Guvern acel acord și chiar zilele trecute, în Parlamentul României a fost ratificat Acordul de împrumut pe care l-am încheiat în calitate de ministru al Culturii, început după ce fostul ministru al Sănătății trebuia să negocieze acordul de împrumut cu BEI pentru finanțarea spitalelor. Deci e o chestiune de cum își face fiecare datoria.”