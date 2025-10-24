psd sibiu: viitorul energetic al româniei, apărat cu responsabilitate și decizii curajoase

România a câștigat o bătălie esențială pentru viitorul său energetic, prin eforturile colegului meu din Parlament și ministru PSD al energiei Bogdan Ivan Gruia. În urma unor negocieri complexe cu Comisia Europeană, s-a obținut amânarea calendarului de închidere a centralelor pe cărbune prevăzut în PNRR, o decizie care protejează securitatea și stabilitatea sistemului energetic național.

Prin eforturile depuse va fi asigurată nu doar siguranța sistemului energetic, ci și stabilitatea comunităților care depind de aceste capacități. Astfel va fi asigurată termoficarea în municipiile Craiova și Râmnicu Vâlcea și peste 4.500 de locuri de muncă vor fi menținute la Complexul Energetic Oltenia, Govora și Craiova. România va beneficia astfel de 900 MW până la 1 ianuarie 2030, în condiții conforme cerințelor europene. Aceste locuri de muncă salvate înseamnă siguranță pentru mii de familii și continuitate pentru economia locală.

Alternativa ar fi fost dezastruoasă: risc de blackout de până la 52 de ore, importuri masive de energie la prețuri uriașe, penalități de aproape 1,8 miliarde de euro și blocarea fondurilor din PNRR.

Securitatea energetică a României nu este doar o prioritate strategică în contextul geopolitic și economic european, ci o responsabilitate directă a statului față de cetățeni. Prin acest pas, România își întărește poziția pe harta energetică a Uniunii Europene și creează premise solide pentru dezvoltarea și stabilitatea economică.

Îl felicit pe colegul meu, ministrul Bogdan Ivan Gruia, pentru seriozitatea și determinarea cu care a condus aceste negocieri extrem de dificile. Totodată, această reușită repară o greșeală uriașă făcută de un fost ministru al energiei din guvernările de dreapta, care, fără nicio strategie și fără o „centură de siguranță”, a decis închiderea furnizării unei resurse vitale pentru România. Acea decizie hazardată ar fi însemnat facturi mai mari, pierderea locurilor de muncă și o vulnerabilitate periculoasă a sistemului energetic.

PSD demonstrează că este singurul partid capabil să guverneze responsabil, să corecteze erorile trecutului și să apere cu adevărat interesele românilor.