renovare blocată, chirie uriașă: tribunalul sibiu devine exemplul perfect de risipă bugetară, iar raluca turcan arată cu degetul către ministerul justiției / video

Tribunalul Sibiu, clădire emblematică pentru justiția locală, continuă să fie victima blocajelor administrative după două decenii. Deputatul PNL Raluca Turcan a denunțat într-o conferință de presă, lipsa de progres în renovarea sediului Tribunalului și atitudinea pasivă a Ministerului Justiției.

Citește o analiză Ora de Sibiu pe acest subiect: Palatul de Justiție, rușinea Sibiului: Interese ascunse sau incompetență crasă? Un studiu de caz / video

„După 20 de ani în care lucrările de renovare la Tribunalul Sibiu sunt blocate, Ministerul Justiției răspunde oficial că, în perioada următoare, lucrările se vor desfășura destul de încet. Situația este revoltătoare și inadmisibilă”, a declarat Turcan.

Cronologia blocajelor și finanțarea proiectului

Proiectul Tribunalului Sibiu a fost reluat în 2024, în baza unui acord de finanțare cu Banca Mondială, în valoare totală de 100 de milioane de euro, din care 12 milioane sunt alocate pentru clădirea Tribunalului. În 2025, au fost alocați 262.000 de lei pentru expertize tehnice privind consolidarea structurală și componentele artistice ale clădirii, expertize care sunt încă în analiză.

Turcan atrage atenția că, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, va urma licitația pentru lucrările de construcție, însă ritmul lent al procesului poate prelungi stagnarea Tribunalului Sibiu. „Ministerul Justiției plasează răspunderea la Ministerul Finanțelor, invocând deficitul bugetar, însă Tribunalul plătește deja 382.000 de lei lunar pentru chirie – bani care ar putea fi folosiți pentru renovare”, a explicat deputatul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Apel pentru responsabilitate și mobilizare

Raluca Turcan a subliniat că singurul moment în care s-a făcut un pas concret pentru Tribunalul Sibiu a fost alocarea de fonduri din bugetul de stat, și că proiectul merită să fie dus la bun sfârșit: „Nu contează cine este ministrul Justiției – contează responsabilitatea ministerelor implicate. Orice interpretare tendențioasă pe acest subiect nu-și are locul. Tribunalul Sibiu trebuie să fie renovat acum!”

Deputatul a cerut public un raport cost-beneficiu pentru comasarea procedurilor de achiziție și derularea urgentă a lucrărilor, insistând că proiectarea și execuția pot fi realizate concomitent, pentru a recupera cei 20 de ani de stagnare.

„Este inadmisibil ca două proiecte de renovare să fi fost anulate în ultimii ani. Tribunalul Sibiu merită un sediu modern și sigur, care să reflecte importanța justiției locale”, a concluzionat Turcan, solicitând Ministerului Justiției să raporteze periodic stadiul proiectului și să accelereze lucrările.

„Este timpul ca, după 20 de ani de promisiuni și blocaje, Sibiul să aibă un tribunal refăcut, sigur și funcțional. Este o prioritate locală și națională”, a concluzionat Raluca Turcan.