Theodora Mircea, ambasadoarea României în Cuba, a deschis vineri oficial Consulatul Onorific al României în Nassau, Bahamas.

La ceremonie au participat Frederick A. Mitchell, ministrul Afacerilor Externe al Bahamas, și Jerusa Ali, director general, a căror prezență a subliniat angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor dintre România și Bahamas, potrivit unui comunicat al ambasadei.

Conform Mediafax, în cadrul evenimentului, Bruno A. Roberts a fost numit Consul Onorific al României în Bahamas. Cu o experiență vastă în sectorul financiar și de afaceri din Bahamas, Roberts va aduce expertiză și implicare în exercitarea noii funcții.

Consulatul va servi drept punct de sprijin pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, facilitând cooperarea în educație, turism, comerț și schimburi culturale, precum și asistența cetățenilor români din regiune.

Deschiderea acestuia marchează un pas important în apropierea României de Caraibe, evidențiind interesul tot mai mare al țării noastre pentru consolidarea legăturilor cu Bahamas.

Sursa foto: Facebook/Ambasada României la Havana