s-a anunțat data și ora meciului fc hermannstadt - fcsb

Cel mai așteptat meci al anului la Sibiu, duelul FC Hermannstadt – FCSB a fost programat duminică, 9 noiembrie, de la ora 20.30.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri programul etapei a 16-a din SuperLiga.

Cel mai atractiv joc al rundei a fost ales meciul de pe ”Municipal”, FC Hermannstadt – FCSB, care a programat la oră de audiență maximă, duminică, 9 noiembrie, de la 20:30.

Vizita lui FCSB la Sibiu a umplut sezoanele trecute Stadionul ”Municipal” și a oferit meciuri spectaculoase. În plus, clubul sibian a realizat rețete financiare de succes, vânzând biletele la prețuri duble față de cele din meciurile cu echipe din a doua parte a clasamentului.

Programul etapei 16 din SuperLiga

Vineri, 7 noiembrie

Rapid – FC Argeș ora 20:30

Sâmbătă, 8 noiembrie

U Cluj – Metaloglobus ora 15:00

Unirea Slobozia – CFR Cluj ora 17:30

Dinamo – Csikszereda ora 20:30

Duminică, 9 noiembrie

Petrolul – Oțelul ora 15:00

Universitatea Craiova – UTA Arad ora 17:30

Hermannstadt – FCSB ora 20:30

Luni, 10 noiembrie

Farul – FC Botoșani ora 20:30.