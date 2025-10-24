s-a anunțat data și ora meciului fc hermannstadt - fcsb

Cel mai așteptat meci al anului la Sibiu, duelul FC Hermannstadt – FCSB a fost programat duminică, 9 noiembrie, de la ora 20.30.
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri programul etapei a 16-a din SuperLiga.
Cel mai atractiv joc al rundei a fost ales meciul de pe ”Municipal”, FC Hermannstadt – FCSB, care a programat la oră de audiență maximă, duminică, 9 noiembrie, de la 20:30.
Vizita lui FCSB la Sibiu a umplut sezoanele trecute Stadionul ”Municipal” și a oferit meciuri spectaculoase. În plus, clubul sibian a realizat rețete financiare de succes, vânzând biletele la prețuri duble față de cele din meciurile cu echipe din a doua parte a clasamentului.
Programul etapei 16 din SuperLiga
Vineri, 7 noiembrie
Rapid – FC Argeș ora 20:30
Sâmbătă, 8 noiembrie
U Cluj – Metaloglobus ora 15:00
Unirea Slobozia – CFR Cluj ora 17:30
Dinamo – Csikszereda ora 20:30
Duminică, 9 noiembrie
Petrolul – Oțelul ora 15:00
Universitatea Craiova – UTA Arad ora 17:30
Hermannstadt – FCSB ora 20:30
Luni, 10 noiembrie
Farul – FC Botoșani ora 20:30.
Ultima oră
- Incendiu puternic pe strada Abatorului din Sibiu. Pompierii intervin la ultimul etaj al unui bloc de nefamiliști VIDEO 40 de minute ago
- FC Hermannstadt legitimează un nou jucător: are doar 16 ani! 2 ore ago
- Accident grav la Șura Mare. Un pieton în stop cardio-respirator, asistat de SMURD 4 ore ago
- Evenimentul weekendului în capitală: Sfințirea picturii Catedralei Naționale cu șefi de stat alături de înalți prelați din țară și de la Constantinopol 4 ore ago
- Mii de cocori găsiți morți lângă Berlin. Gripa aviară face ravagii și în fermele germane 5 ore ago