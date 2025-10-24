s-a rupt blestemul la mediaș. acs a dat lovitura / foto

ACS Mediaș a reușit prima victorie acasă din acest sezon, 3-2 (2-0) cu Vulturii Fărcășești și a urcat pe locul 3 în clasamentul seriei a 6-a.

De la echipa de pe malul Târnavei Mari au lipsit vineri doi jucători imporanți, Orlandea (suspendat) și Dohotariu (accidentat). Fără victorie în precedetele cinci partide acasă, medieșenii au căutat să spargă gheața.

După 8 minute, Țala a centrat pe jos din flancul stâng și Astafei a reluat din prima în plasă, astfel că medieșenii s-au văzut devreme în avantaj.

Medieșnii s-au desprins pe tabelă din minutul 12, după o acțiune a lui Hanzu, care a încercat o pasă decisivă, un fundaș gorjean a respins în lateral, de unde Țala a înscris cu un șut puternic.

Fărcășești a ieșit la atac, dar gazdele s-au apărat bine. În minutul 26, Frîncu a salvat dintr-o situație limită la poarta medieșeană. La pauză, Mediaș avea 2-0 și se profila primul succes acasă pentru echipa lui Vâtcă. Însă, ca și etapa trecută, la Sibiu, medieșenii arată o mentalitate de echipă mică și se retrag în careu atunci când cred că au sacii în căruță.

Gazdele puteau încheia jocul, dar Țala a ratat o ocazie imensă în startul reprizei secunde. Vulturii a relansat jocul în minutul 53, după un corner, L. Gheorghe a profitat și a înscris.

Jocul se încinge, Maxim ratează o șansă mare pentru gazde în minutul 57, oaspeții ripostează la faza următoare, când puteau egala prin Bubuioc.

Mai mult, Fărcășești egalează în minutul 62 după o fază frumoasă plecată din flancul stâng, concretizată de Tudorescu, care a înscris cu poarta goală. Medieșenii au fost din nou egalați după ce au condus cu 2-0, la fel ca în jocul precedent, de pe ”Municipal”, cu Inter.

Astafei a avut golul victoriei în vârful ghetei, dar a tras mult peste poartă din doar 6 metri. În prelungiri, Mediaș mai ratează o ocazie imensă, tot prin Astafei, din poziție de singur cu portarul.

Când nimeni nu mai credea, Hăjmășan este ”cosit” în careul advers și gazdele primesc penalty. Cristi Avram își asumă responsabilitea într-un moment tensionat și transformă.

ACS Mediaș câștigă în extremis, scor 3-2 și reușește prima victorie pe teren propriu din acest sezon, care îi urcă pe pe alb-negri până pe locul 3 în serie.

ACS Mediaș 2022: Filipescu – Frîncu, Avram, Stan, Maxim – S. Luca, Hanzu (Hăjmășan 66), Țala (Roșu 76), Noian (Greu 66) – Astafei, Pajco (Cocan 59). Antrenor: Cosmin Vâtcă