s-a schimbat prognoza meteo: vânt puternic în tot județul sibiu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru 24 octombrie 2025, între orele 10:00 și 21:00, o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.
Zonele vizate includ Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și regiunile montane.
În majoritatea regiunilor menționate, viteza vântului va fi de 50–70 km/h.
În zonele montane, vântul va atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor ajunge la 90–120 km/h.
În restul țării, vor fi intensificări temporare ale vântului de 40–50 km/h.
Meteorologii recomandă prudență în deplasări, fixarea obiectelor care pot fi smulse de vânt și evitarea zonelor expuse la rafale puternice.
