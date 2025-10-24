s-a schimbat prognoza meteo: vânt puternic în tot județul sibiu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru 24 octombrie 2025, între orele 10:00 și 21:00, o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

Zonele vizate includ Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și regiunile montane.

  • În majoritatea regiunilor menționate, viteza vântului va fi de 50–70 km/h.

  • În zonele montane, vântul va atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor ajunge la 90–120 km/h.

  • În restul țării, vor fi intensificări temporare ale vântului de 40–50 km/h.

Meteorologii recomandă prudență în deplasări, fixarea obiectelor care pot fi smulse de vânt și evitarea zonelor expuse la rafale puternice.

hartă judete romania
foto: meteoromania.ro
foto: meteoromania.ro

