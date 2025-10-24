Primăria Orașului Cisnădie anunță restricții majore de circulație începând de luni, 27 octombrie 2025, ora 07:00, până în data de 10 noiembrie 2025.

În acest interval, traficul rutier va fi complet închis pe Strada Sibiului, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Strada Țesătorilor, în dreptul Școlii Gimnaziale Nr. 1 și numărul 43 al străzii.

De asemenea, circulația va fi restricționată total și pe străzile Viilor și Izvorului.

Autoritățile locale explică faptul că măsura este necesară din cauza lucrărilor de consolidare a drumului, care presupun o tehnologie specială de stabilizare a fundației carosabilului, singura soluție viabilă în acest caz pentru asigurarea siguranței și durabilității infrastructurii rutiere.

Recomandări pentru locuitorii din zonă și conducătorii auto:

se recomandă folosirea rutelor ocolitoare pe durata lucrărilor,

pentru parcarea autovehiculelor, locuitorii din zonă pot utiliza parcarea Casei de Cultură Cisnădie și parcarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, care vor fi puse temporar la dispoziția publicului,

accesul pietonală va fi permis, cu respectarea indicațiilor personalului de șantier,

respectați semnalizarea rutieră temporară amplasată în zonă,

în caz de urgență vă rugăm să ne contactați la numerele: 0720992783/ 0734226622.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, transmite Primăria Cisnădie prin Serviciul Urbanism și Investiții și Compartimentul Gospodărire Comunală.