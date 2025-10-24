Restanțele salariale în Rusia au atins 1,95 miliarde de ruble în septembrie 2025, de patru ori mai mult față de aceeași lună a anului trecut, arată datele oficiale ale Rosstat.

Acest lucru semnalează o deteriorare accentuată a situației economice, afectată de cheltuielile militare, scăderea prețului petrolului și deficitele bugetare din 53 de regiuni.

Potrivit Mediafax, 75% din restanțele salariale s-au acumulat în 2025, în timp ce 20% provin din 2024. Principala cauză este lipsa fondurilor în organizațiile care datorează aproape 1,93 miliarde de ruble angajaților lor.

Sectorul construcțiilor concentrează cea mai mare parte a datoriilor, cu 44% din total, urmat de extracție și minerit (17,5%) și de manufactură (11,6%). În schimb, organizațiile finanțate din bugetele federale și regionale par să fie mai stabile financiar.

Criza salarială reflectă dificultățile generale ale economiei și bugetului Rusiei, afectată de prioritizarea cheltuielilor militare în războiul din Ucraina. Mai multe regiuni cu deficite structurale amână sau blochează plățile, iar companiile recurg la concedieri. De exemplu, în regiunea Arkhangelsk, compania Onegaavtotrans a acumulat datorii de circa 2 milioane de ruble încă din primăvara lui 2024, iar angajații au intrat în grevă, deși bugetul regional anual era de 156 de miliarde de ruble.

